Водитель фуры решил проучить легковушку на КАДе — видео

Очевидец выложил видео, на котором происходит странная ситуация. Фура то приближалась, то удалялась от легковушки, которая ехала впереди.

Видео опубликовали в группе Вконтакте «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург». Фура ехала вплотную к легковушке, которая двигалась впереди. Затем грузовик резко сбрасывал скорость. Так продолжалось несколько раз, создавая тем самым аварийную ситуацию на дороге.

Автор видео предположил, что водитель большегруза хотел напугать или проучить за что-то водителя легкового авто: