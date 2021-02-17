В СК изучат создание экспериментальных классов в кадетском корпусе ведомства в Санкт-Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании экспериментальных классов в Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России, сообщается на сайте ведомства.

«В рамках совещания председатель СК России поручил проработать вопрос о создании экспериментальных классов в Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России, в которых будут обучаться дети, начиная с пятого класса», — говорится в сообщении.

Бастрыкин отметил, что 50% мест должны быть отведены для приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава СК подчеркнул необходимость проявления должного внимания при отборе кандидатов на обучение, порекомендовав учитывать в этом направлении опыт работы коллег из министерства обороны. Также он обратил внимание подчиненных на тщательный подход при подборе педагогического состава.

Бастрыкину также доложили и о ситуации с распространением коронавируса среди сотрудников ведомства и обучающихся ведомственных образовательных учреждений.

«Продолжается мониторинг уровня заболеваемости, обеспечивается весь комплекс необходимых профилактических мероприятий. Вместе с тем в Волгоградском кадетском корпусе СК России в феврале текущего года отмечены два случая заболевания COVID-19. В связи с этим кадеты кадетского корпуса продолжат обучение дистанционно», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дистанционный формат обучения сохранится в Санкт-Петербургском и Московском кадетских корпусах СК России.

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