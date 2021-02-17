Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 186 новых зараженных 17 февраля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 186 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 34 159, выздоровели — 30 201.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Кайкино (+2), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Паша (+1), Чернавино (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+8), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Воейково (+1), Сертолово (+8), Старая (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Мяглово (+1), м. Дунай, СНТ Володарского (+1), Ненимяки (+2).
- Выборгский район: Выборг (+17), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Советский (+3), Селезнево (+1), Приморск (+1), Приветнинское (+1), Возрождение (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+1), Батово (+1), Коммунар (+3), Новый Свет (+1), Чаща (+1), Большие Борницы (+2), Луйсковицы (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисеппский (+2), Алексеевка (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+10), Будогощь (+2), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Михайловский (+1), Лаврово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Лужский район: Луга (+9), Заклинье (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+5).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Коммунары (+1), Ягодное (+1), Мичуринское (+3), Починок (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+7), Овсище (+1), Монастырек (+1), Черновское (+2), Дретно (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Лисино-Корпус (+2), Федоровское (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Ладога (+2).
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17.02.2021 58