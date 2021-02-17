Россияне будут отмечать 23 февраля и 8 марта в Сочи, Симферополе и Минводах – исследование

Россияне, решившие попутешествовать на длинные выходные в честь 23 февраля и 8 марта, выбрали для себя Сочи, Симферополь и Минеральные воды, выяснили компания «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Кроме того, популярными направлениями оказались Краснодар (2,7% и 3%) и Калининград (2,4% и 2%).
Ожидаемо, путешествовать по железной дороге туристы хотят на небольшие расстояния: из Москвы в Нижний Новгород (5% от общего объема продаж железнодорожных билетов), Казань (3%), Ярославль (2%), Иваново (2%). Абсолютным лидером среди железнодорожных направлений с отправлением из Москвы традиционно стал Санкт-Петербург, куда покупают почти каждый пятый билет (18%).
Кроме того, аналитики изучили динамику цен на железнодорожные и авиабилеты. Авиаперелет по России в обе стороны на февральские праздники обойдется в среднем в 9,2 тысячи рублей — это на 12% меньше, чем год назад. Перелет на мартовские длинные выходные по тарифу туда-обратно в среднем стоит 9,5 тысячи рублей — на 9% меньше, чем в 2020 году.
Средний чек за железнодорожное путешествие на февральские длинные выходные составляет чуть менее 2 тысяч рублей (на 9% меньше, чем в прошлом году), на мартовские — 2,2 тысячи (почти столько же, сколько и годом ранее).