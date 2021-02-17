ВЦИОМ: более 40% россиян считают себя талантливыми

Автор: Гузель Галимова
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Более 40% россиян считают себя в той или иной степени талантливыми, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 

Причем однозначно признают свои таланты 9% респондентов. Абсолютное большинство — 80% опрошенных — уверены, что талант раскрывается в труде. Около 60% заявили, что талант является синонимом профессионализма. А 86% россиян уверены, что у каждого есть скрытый или явный талант.

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