Водоочистные сооружения в Кингисеппе реконструируют или построят новые?

В марте 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе КОС Кингисеппа: строительство новых водоочистных сооружений, либо — реконструкция существующих.

Сегодня, 17 февраля, глава Ленобласти посетил главные водоочистные сооружения Кингисеппа — ВОС Сережино. После чего было проведено совещание с областными и местными коммунальщиками по вопросу повышения качества питьевой воды в городе.

В марте Александру Дрозденко представят оба варианта решения по КОС. Из которых будет выбран экономически выгодный вариант. Кроме того в городе предстоит капитально отремонтировать либо заменить сети водоснабжения — ресурсоснабжающая организация начнет с магистральных водопроводов.

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Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов