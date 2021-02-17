Мигрант изуродовал девушку зубами и порезал мужчину в Петербурге

Октябрьский районный суд вынес решение по делу Нодирбека Ходжимуратова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью соседям по коммуналке.

Следствие установило, что 3 апреля 2020 года нетрезвый Ходжимуратов в коммуналке на набережной реки Фонтанки с ножом в руках угрожал убийством девушке-соседке. Услышав ее крики, на помощь прибежал другой сосед.

Ходжимуратов более 10 раз ударил его ножом в спину и грудь. После этого вновь напал на девушку-соседку, укусил ее в щеку и избил. Решением суда, ему назначены 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что дагестанец откусил женщине кусок уха и избил ее в отеле Санкт-Петербурга.