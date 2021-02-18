Женщина погибла в столкновении большегруза и легковушки в Ломоносовском районе

Смертельная авария произошла в районе деревни Коваши.
По информации ГИБДД по Ленобласти, авария произошла днем 17 февраля на 7-м километре автодороги «Форд — Коваши — Сосновый Бор». На трассе произошло столкновение большегруза и легковушки.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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17.02.2021 144