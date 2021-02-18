Женщина погибла в столкновении большегруза и легковушки в Ломоносовском районе

Смертельная авария произошла в районе деревни Коваши.

По информации ГИБДД по Ленобласти, авария произошла днем 17 февраля на 7-м километре автодороги «Форд — Коваши — Сосновый Бор». На трассе произошло столкновение большегруза и легковушки.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.