Женщина погибла в столкновении большегруза и легковушки в Ломоносовском районе

Автор: Александр Селиванов
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Смертельная авария произошла в районе деревни Коваши.

DTP
Источник: vk.com/spb_today/ Артем Тищенко

По информации ГИБДД по Ленобласти, авария произошла днем 17 февраля на 7-м километре автодороги «Форд — Коваши — Сосновый Бор». На трассе произошло столкновение большегруза и легковушки.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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17.02.2021 144
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