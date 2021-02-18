«Метелица» подарит концерт защитникам Отечества в Старой Ладоге

Концерт начнется в информационно-досуговом центре «Старая Ладога» 21 февраля в 14.00. Вход свободный.

Со сцены центра прозвучат русские народные песни и песни военных лет, а также произведения российских и зарубежных классиков и музыка из кинофильмов. Солисты оркестра ─ лауреаты всесоюзных и международных конкурсов — Елена Курская и Михаил Шусталов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».