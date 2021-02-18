Оперштаб: за сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время — 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 730 человек… За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 661 312», — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге — 3234, Москве — 2514, Подмосковье — 655.
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