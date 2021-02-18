В Ленобласти строят новые и реконструируют старые дома культуры

Новые ДК стояться в Приозерском, Всеволожском, Тосненском и Лодейнопольском районах.

Новые ДК появятся также поселках Скреблово и Торковичи Лужского, деревне Терпилицы и поселке Курск Волосовского, поселке Пчевжа Киришского, деревне Пеники Ломоносовского, Новом Девяткино Всеволожского, поселке Тайцы Гатчинского, поселке Красный Бор и городе Никольское Тосненского, поселке Заборье Бокситогорского, поселке Лебяжье Ломоносовского районов.

Напомним, что на первом этаже Дома культуры будет расположен зал с эстрадой, спортивный зал с раздевалками, танцевальная и изобразительная студии, а также медицинский кабинет. На втором этаже — библиотека с читальным залом.

Учреждения культуры в Новом Девяткино и Красном Бору планируется сдать в 2022 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в деревне Пеники в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий в Ленобласти” началось строительство нового Дома культуры. В Приморске началось строительство культурно-досугового центра за 369,2 млн рублей, в поселке Торковичи Лужского района — за 144,7 млн рублей, в селе Паша Волховского района — за 318,3 млн рублей.