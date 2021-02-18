Один из крупнейших поставщиков школьного питания в Ленобласти задолжал сотрудникам 18 млн рублей

Инспекция труда по Петербургу инициировала проверку предприятия «Новый век», которому в декабре прошлого года предписали выплатить заработные платы сотрудникам. Как итог — готовится принудительное взыскание.

В Государственной инспекции труда Санкт-Петербурга, решили проверить исполнение предписания о выплате зарплат компанией «Новый век». Крупный поставщик питания в школы Ленобласти попал в поле зрения ведомства весной 2020 года. Тогда задолженность перед сотрудниками составила 18 млн рублей.

На данный момент готовится решение о принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. До сих пор честно заработанные ожидают порядка 400 работников предприятия.