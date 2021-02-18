На складах в Петербурге нашли 125 тысяч нелегальных блоков сигарет

Автор: Анастасия Щербакова
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В одном из районов Северной столицы сотрудники УФСБ в ходе оперативных мероприятий обнаружили контрафактные сигареты из Белоруссии и Казахстана на сумму в 100 млн рублей.

нелегальные сигареты
Фото: УФСБ России по городу Петербургу и Ленинградской области

О раскрытии масштабной преступной операции по реализации табачного контрафакта сигарет сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Петербургу и Ленинградской области 18 февраля, в четверг. Складские помещения, где находились 125 тысяч блоков сигарет обнаружили в районе «Апраксина двора». Общая сумма табачных изделий составляет порядка 100 млн рублей.

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15.01.2021 484
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