На складах в Петербурге нашли 125 тысяч нелегальных блоков сигарет

В одном из районов Северной столицы сотрудники УФСБ в ходе оперативных мероприятий обнаружили контрафактные сигареты из Белоруссии и Казахстана на сумму в 100 млн рублей.

О раскрытии масштабной преступной операции по реализации табачного контрафакта сигарет сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Петербургу и Ленинградской области 18 февраля, в четверг. Складские помещения, где находились 125 тысяч блоков сигарет обнаружили в районе «Апраксина двора». Общая сумма табачных изделий составляет порядка 100 млн рублей.