В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые из Норвежского института здравоохранения обнаружили новую мутацию Covid-19. Ей дали название B.1.525. На данный момент известно о 40 случаях заражения мутировавшим вирусом.

По предварительным данным главы института здравоохранения Лины Вольд, новая мутация является более заразной. При этом она сообщила, что появление новых мутаций вполне естественный процесс.

Также сообщается, что новый штамм обнаружили у 30 жителей Дании и Великобритании.