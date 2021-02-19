Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг

Автор: Гузель Галимова
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Экс-глава комитета по молодежной политики Ленобласти Алексей Орлов пригласил в своем Instagram-аккаунте Ксению Шойгу на триатлон в Выборг. Она недавно возглавила Федерацию триатлона в России.

В этом году серия стартов по триатлону «VyborgTRI» на «полужелезной» дистанции в Выборге состоится 29 августа. Соревнования пройдут в два этапа: 1,9 км и 3,8 км. Более подробная информация на сайте мероприятия.

Фото: tourdevyborg.com
Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг триатлон, спорт, Ксения Шойгу, Выборг
Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг триатлон, спорт, Ксения Шойгу, Выборг
Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг триатлон, спорт, Ксения Шойгу, Выборг
Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг триатлон, спорт, Ксения Шойгу, Выборг
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Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг триатлон, спорт, Ксения Шойгу, Выборг
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