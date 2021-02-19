Президента Федерации триатлона России пригласили посетить Выборг

Экс-глава комитета по молодежной политики Ленобласти Алексей Орлов пригласил в своем Instagram-аккаунте Ксению Шойгу на триатлон в Выборг. Она недавно возглавила Федерацию триатлона в России.

В этом году серия стартов по триатлону «VyborgTRI» на «полужелезной» дистанции в Выборге состоится 29 августа. Соревнования пройдут в два этапа: 1,9 км и 3,8 км. Более подробная информация на сайте мероприятия.

Фото: tourdevyborg.com