В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи одной из популярнейших соцсетей жалуются на проблемы со входом. По данным сайта Downdetector сбои начались около 19:00 часов по МСК.
Также пользователи «Вконтакте» жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Часть посетителей отмечает и сбои в работе самого сайта.
Согласно данным с портала Downdetector проблемы с социальной сетью наблюдаются по всей стране, но особенно частые сбои происходят в центральной части страны.
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30.12.2020 377