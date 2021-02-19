В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи одной из популярнейших соцсетей жалуются на проблемы со входом. По данным сайта Downdetector сбои начались около 19:00 часов по МСК.

Также пользователи «Вконтакте» жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений. Часть посетителей отмечает и сбои в работе самого сайта.

Согласно данным с портала Downdetector проблемы с социальной сетью наблюдаются по всей стране, но особенно частые сбои происходят в центральной части страны.