В Петербурге зафиксирован рост цен на овощи в среднем на 4 %

За последний месяц в Северной столице некоторые категории овощной продукции стремительно начали дорожать. Подробную статистику привел Петростат в своем докладе.

Так, согласно отчету ведомства за январь 2021 года среднее повышение стоимости овощей составило 4 % по сравнению с декабрём 2020 года. Наиболее выраженное подорожание пришлось на виноград (12,1%), помидоры (11,1%), морковь (8,9%), огурцы (6,9%) и картофель (4,9%).

Также в Петростате отмечают, что это не пиковое повышение цен на овощную продукцию. Рост продолжится еще на протяжении февраля и марта месяцев.