Ивангородский музей приглашает на «тайные» знаки Билибина

Тайны, спрятанные в иллюстрациях Ивана Билибина и личных вещах художника, из собрания музея попали в фильм «Сказки Ивангорода»

Фильм снят в рамках проекта «Артефакты. Культурный детектив» и доступен зрителям в библиотеке мультимедийного сервиса Okko. А 20 февраля в 19.00 «культурный детектив» выйдет в эфире телеканала «Моя Планета».

Зрители увидят «тайные» знаки, скрытые в знаменитых иллюстрациях художника, а также сенсационные экспонаты, обнаруженные реставраторами в костюмах, привезенных художником с далекого Севера ─ графические, печатные и эпистолярные произведения искусства XVIII века.

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