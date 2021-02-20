Ученица Отрадненской детской школы искусств лучше всех нарисовала Александра Невского

Лукерья Коротких за свой рисунок получила Гран-при I тура Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Князь Александр – полководец, политик, Святой».

Еще 9 ребят получили дипломы Лауреатов конкурса I степени. Обладатель Гран-при и лауреаты I степени отобраны для второго этапа Всероссийского конкурса.

Конкурс был посвящен 800-тию с дня рождения великого князя. Всего в конкурсе участвовали воспитанники 161 конкурсант ─ ученики 27 детских школ искусств Ленобласти.

На территории Ленобласти в рамках празднования 800-летия Александра Невского пройдут мероприятия, включенные во всероссийскую программу юбилейных торжеств. Сегодня, 18 февраля, прошел...

Напомним, что в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».