Выяснилось, сколько россиянки готовы потратить на подарки к 23 февраля

Порадовать мужчин презентом в честь Дня защитника Отечества собираются более 90% жительниц России.

При этом 30% россиянок готовы потратить на подарки до 3 000 рублей, 24% — до 5 тысяч, 21,9% — не более 1 000 рублей. При этом почти 10% опрошенных готовы расщедриться на подарки до 20 тыс., а оставшиеся и вовсе потратят даже больше этой суммы. Об этом рассказали аналитики онлайн-платформы Webbankir.

Напоминаем, что впереди россиян ждут сразу три выходных — с 21 по 23 февраля включительно. После ожидается трехдневная рабочая неделя — с 24 по 26 февраля.