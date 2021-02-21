Фура «Почты Росии» встала поперек дороги на Софийской. Движение затруднено — видео

В воскресенье, 21 февраля в сторону КАДа грузовик с прицепом федеральной почтовой службы перекрыл частично парализовал движение. В сети опубликовали видео.

Видеоматериал выложил очевидец в группе Вконтакте ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.

«Грузовик почты России «немного» перекрыл движение в сторону КАДа по Софийской у дома 81. Снег неумолим», — сообщает автор видео.

Как долго фура простоит поперек трассы неизвестно. Судя по кадрам, места для маневра у грузовика не так много.