Фура «Почты Росии» встала поперек дороги на Софийской. Движение затруднено — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В воскресенье, 21 февраля в сторону КАДа грузовик с прицепом федеральной почтовой службы перекрыл частично парализовал движение.  В сети опубликовали видео.

Видеоматериал выложил очевидец в группе Вконтакте ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.

«Грузовик почты России «немного» перекрыл движение в сторону КАДа по Софийской у дома 81. Снег неумолим», — сообщает автор видео.

Как долго фура простоит поперек трассы неизвестно. Судя по кадрам, места для маневра у грузовика не так много.

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Фура "Почты Росии" встала поперек дороги на Софийской. Движение затруднено - видео фура, почта россии, кад, ДТП
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