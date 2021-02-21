Фура «Почты Росии» встала поперек дороги на Софийской. Движение затруднено — видео

В воскресенье, 21 февраля в сторону КАДа грузовик с прицепом федеральной почтовой службы перекрыл частично парализовал движение. В сети опубликовали видео.
Видеоматериал выложил очевидец в группе Вконтакте ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.
«Грузовик почты России «немного» перекрыл движение в сторону КАДа по Софийской у дома 81. Снег неумолим», — сообщает автор видео.
Как долго фура простоит поперек трассы неизвестно. Судя по кадрам, места для маневра у грузовика не так много.
Вам будет интересно
Движение автомобилей перекроют по улице Академика Харитона на сутки с 25 по 26 февраля. В Петербурге из-за проведения съемок художественного фильма...
20.02.2021 104