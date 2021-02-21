По мнению россиян Путин, Лановой и Хабенский являются настоящими мужчинами

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором узнал у жителей страны, кого из известных деятелей в России они считают настоящим мужчиной.

Так, президент России Владимир Путин и актёр Василий Лановой заняли первые две строчки рейтинга настоящих мужчин, получив по 9% голосов. На третьем месте оказался с 6% голосов заслуженный артист РФ Константин Хабенский.

Среди главных качеств мужчины россияне считают честность, искренность и прямоту (19%). Второй чертой характера они назвали надёжность, уверенность и постоянство (14%), а порядочность и справедливость (9%) назвали уже в третью очередь.