В Лужском районе Ford вылетел в канаву после столкновения с джипом — Фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Авария произошла из-за неудачного обгона по снежной колее, как говорят очевидцы.

ДТП произошло в Лужском районе Ленобласти на трассе М-20. Участниками аварии стали Ford и Jeep. Очевидцы утверждают что авария произошла из-за неудачного обгона, который совершил один из водителей по снежной колее. В результате аварии Ford с псковскими номерами оказался в канаве с разбитой правой «бочиной». Jeep получил повреждения передней части кузова.

В Лужском районе Ford вылетел в канаву после столкновения с джипом — Фото Лужский район, зима, ДТП, аварияИсточник: Фото vk.com/spb_today
В Лужском районе Ford вылетел в канаву после столкновения с джипом — Фото Лужский район, зима, ДТП, аварияИсточник: Фото vk.com/spb_today

Состояние водителей в данный момент неизвестно. Об этом рассказали online47.

Вам будет интересно
В Лужском районе Ford вылетел в канаву после столкновения с джипом — Фото Лужский район, зима, ДТП, авария
В Петербурге задержали водителя "Приоры", ехавшей по Большевиков задом наперед
Полицейские нашли водителя белой «Лады Приоры», который несколько дней назад решил ради веселья проехать задним ходом по проспекту Большевиков. Об задержании...
21.02.2021 116
Автор