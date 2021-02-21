Авария произошла из-за неудачного обгона по снежной колее, как говорят очевидцы.

ДТП произошло в Лужском районе Ленобласти на трассе М-20. Участниками аварии стали Ford и Jeep. Очевидцы утверждают что авария произошла из-за неудачного обгона, который совершил один из водителей по снежной колее. В результате аварии Ford с псковскими номерами оказался в канаве с разбитой правой «бочиной». Jeep получил повреждения передней части кузова.

Источник: Фото vk.com/spb_today Источник: Фото vk.com/spb_today

Состояние водителей в данный момент неизвестно. Об этом рассказали online47.