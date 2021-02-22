Школьница из Луги сообщила о том, что ее изнасиловал мигрант-сожитель матери

По информации ivbg.ru, 21 февраля около 20:00 в полицию обратилась 14-летняя школьница. Она сообщила, что в период с 1 по 30 января ее насиловал 28-летний сожитель ее матери.

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 28-летний гражданин Узбекистана, прибывший в Россию в конце 2019 года в поисках работы. Установлено, что 35-летняя мать пострадавшей – также гражданка Узбекистана.

По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что изнасиловавший 16-летнюю девочку житель Коммунара задержан на месте преступления.