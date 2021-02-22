Туристы на мотособаке застряли на льду Вуоксы – у них закончилось топливо  

По информации ivbg.ru, 21 февраля около 20:00 в экстренные службы сообщили о двоих мужчинах, которые не могли выбраться со льда озера Вуокса в Приозерском районе.

Туристы в возрасте 45-50 лет отправились в поход с палатками еще 19 февраля. Двигались на мотособаке. В пути закончилось топливо. Одному из туристов пришлось два километра идти пешком по снегу, чтобы вызвать спасателей.

На помощь мужчинам отправили дежурную смену ПСО Приозерска. Туристов и их технику (выезд на которой на лед запрещен) благополучно доставили на берег.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как школьница из Луги сама сообщила в полицию о том, что ее изнасиловал мигрант-сожитель матери.