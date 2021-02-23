На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 23 февраля

Автор: Александр Селиванов
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное —  полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с  08:00 до 20:00, очистка д/знаков, а/остановок, буферов;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;
  • км 73-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, пешеходных дорожек.
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