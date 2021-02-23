Фотовыставка «Мир через объектив» открылась в Сланцах

Работы Валерии Беляевой можно увидеть в библиотеке в микрорайоне Лучки.
По информации Сланцевской библиотеки, работы известного фотографа Валерии Беляевой могут увидеть взрослые и дети.
По словам Валерии, началу увлечения фотографией поспособствовал ее дедушка, который подарил ей в детстве фотоаппарат.
Первые снимки Валерия делала на природе, однако позже начала заниматься и портретной фотографией.
Вам будет интересно
«Роскомос» опубликовал фотографию ночного Санкт-Петербурга, сделанную с МКС. Это редкий снимок, потому что для него нужны специфические условия. Дело в том,...
22.02.2021 141