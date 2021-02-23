Фотовыставка «Мир через объектив» открылась в Сланцах

Автор: Александр Селиванов
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Работы Валерии Беляевой можно увидеть в библиотеке в микрорайоне Лучки.

Fotografy
Источник: vk.com/slanbibl

По информации Сланцевской библиотеки, работы известного фотографа Валерии Беляевой могут увидеть взрослые и дети.

По словам Валерии, началу увлечения фотографией поспособствовал ее дедушка, который подарил ей в детстве фотоаппарат.

Первые снимки Валерия делала на природе, однако позже начала заниматься и портретной фотографией.

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22.02.2021 141
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