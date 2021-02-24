Каждый второй житель Ленобласти откладывает сбережения

Автор: Гузель Галимова
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Жители Ленобласти вошли в число лидеров по наличию накоплений. Об этом свидетельствует опрос СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

В целом по России 40% респондентов имеют накопления — на 4% больше чем в прошлом году. Чаще других деньги копят жители Хабаровского края — 67%, Приморского края — 60% и Московской области — 55%. Ленобласть занимает пятое место рейтинга — у 50% опрошенных есть деньги на «черный день». Столько же бережливых оказалось в Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской областях.

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А Петербург оказался в пятерке аутсайдеров по России. За год число петербуржцев, у которых есть накопления, сократилось в два раза. О наличии сбережений рассказали лишь 30% опрошенных, хотя в феврале 2020 их было 60%.

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