Почти месячная норма осадков выпала в Санкт-Петербурге за сутки, ожидается еще до 10 см снега

Почти месячная норма осадков выпала в Санкт-Петербурге за сутки, в ближайшее время ожидается выпадение еще до 10 сантиметров снега, сообщает аппарат вице-губернатора города Николая Бондаренко.

«За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 сантиметров снега, после чего прогнозируется резкое потепление. В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме», — отметил Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Во вторник с городских дорог и тротуаров снег убирали 200 погрузчиков и 234 самосвала, в том числе дополнительно были привлечены 97 погрузчиков и 128 самосвалов. В целом на уборке города задействованы 1211 единиц дорожной уборочной техники и 1098 человек.

За последние сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество снега — 45,6 тысячи кубометров.

По словам вице-губернатора, в перерывах между снегопадами дорожные предприятия направляют силы и средства на вывоз снега с улично-дорожной сети, а кровельщики – на уборку крыш от снега и наледи. Он также отметил, что не все управляющие компании в городе смогли организовать оперативный вывоз снега с тротуаров после очистки кровель. Дорожные предприятия включают такие адреса в свой график работы по вывозу снега.

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Всего в Петербурге с учетом дорожных и садово-парковых предприятий, а также управляющих компаний во вторник снег убирают 1926 единиц уборочной техники (не считая самосвалы и погрузчики), 8604 дворника и 715 единиц малой механизации.