Первое в России дело о фейках про коронавирус закрыто – адвокат

Прекращено первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе, которое было возбуждено в Санкт-Петербурге в апреле 2020 года, рассказал координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

В начале апреля прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении дела по новой статье УК России 207.1 против Анны Шушпановой. Она разместила в группе «ВКонтакте» «Новости Сестрорецка» запись о том, что в поликлинике Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения и принятия мер безопасности. Позже эта запись удалена из сообщества.

«Адвокат Шушпановой Павел Ясман сообщил, что дело прекращено за отсутствием состава», — сказал Прянишников.

Следственный комитет провел проверку фактов, указанных в ее посте, и не нашел их ложными, добавил собеседник.

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Первого апреля 2020 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс России. По статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств) осужденному грозит до трех лет ограничения свободы.