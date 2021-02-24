Более 100 жителей Псковской области за сутки получили травмы из-за гололедицы

Более 100 жителей Псковской области за минувшие сутки обратились в медучреждения из-за травм, полученных при падении на скользких дорогах и улицах, сообщают в среду региональные власти.

«Из-за ледяного дождя, прошедшего по Псковской области, многие жители региона получили травмы из-за скольких дорог и улиц. Всего в области за последние сутки в больницы и поликлиники региона обратилось 102 человека с различными травмами и переломами, полученными из-за падения», — говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

Согласно данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в областном центре около 1,4 градуса мороза, местами идут дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица.