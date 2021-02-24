Более 124 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Санкт-Петербурга за прошедшие выходные, в том числе максимальный объем вывезли 23 февраля – более 47 тысяч кубометров, сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко.

«За выходные с городских дорог собрано и вывезено свыше 124 тысяч кубометров снега. Максимальный объем – более 47 тысяч кубометров осадков – вывезли 23 февраля», — говорится в сообщении.

С 21 по 23 февраля в среднем на городских улицах круглосуточно работало более 1200 единиц уборочной техники. Максимальное количество машин было задействовано днем 22 февраля – порядка 1300 уборочных машин. Количество дворников в зависимости от времени суток составляло от более 350 до более 1100 человек.

«Приоритетными в графиках работы по вывозу снега должны стать узкие улицы, на которых уже подготовлен снег для погрузки и вывоза. Такие улицы должны быть освобождены в первую очередь. После чего вы будете приступать к зачистке снега из лотковых зон в местах, где припаркованные автомобили разбили сформированный вал», — отметил Бондаренко на оперативном совещании с комитетом по благоустройству и директорами дорожных предприятий.

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По его словам, жилищные службы также проводят работу по очистке кровель. Дворы города убирают от снега управляющие компании, ежедневно задействуя более 7200 дворников, 600 единиц техники и 700 единиц малой механизации. Внутриквартальные территории обрабатываются противогололедными материалами. За выходные дни дворниками израсходовано более 1 тысячи тонн песко-соляной смеси.