Более 124 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Санкт-Петербурга за прошедшие выходные, в том числе максимальный объем вывезли 23 февраля – более 47 тысяч кубометров, сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко.
С 21 по 23 февраля в среднем на городских улицах круглосуточно работало более 1200 единиц уборочной техники. Максимальное количество машин было задействовано днем 22 февраля – порядка 1300 уборочных машин. Количество дворников в зависимости от времени суток составляло от более 350 до более 1100 человек.
По его словам, жилищные службы также проводят работу по очистке кровель. Дворы города убирают от снега управляющие компании, ежедневно задействуя более 7200 дворников, 600 единиц техники и 700 единиц малой механизации. Внутриквартальные территории обрабатываются противогололедными материалами. За выходные дни дворниками израсходовано более 1 тысячи тонн песко-соляной смеси.