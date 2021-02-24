Муринские ромашки в Книге рекордов и 177 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 24 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 24 февраля.

Брошенного 4-метрового питона спасли из пустой квартиры в Назии

О четырехметровой змее в Росприроднадзор сообщили местные жители. Жилплощадь перешла в собственность кредитной организации из-за долгов хозяйки. Женщина пропала, а змея осталась в пустой квартире. Местные жители подкармливали питона с декабря 2020 года.

Рисунок ромашки на фасаде дома в Мурино попадет в Книгу рекордов России

Муринские ромашки, украшающие фасад дома № 64 на Шоссе в Лаврики, признаны «самыми большими нарисованными ромашками». Арт-объект будет включен в Книгу рекордов России 25 февраля.

Госэконадзор проверил воздух в Сланцах после обращения местных жителей

В надзорное ведомство обратились местные жители. По данным обеспокоенных граждан, в воздухе превышена концентрация бензапирена – канцерогена первого класса опасности. Сотрудники Госэконадзора взяли пробы воздуха в Сланцах и деревне Ищево.

Жители Ленобласти сами выбрали территории для благоустройства

Центр компетенций обнародовал итоги онлайн-голосования, которое проходило в Ленинградской области в период с 15 января по 15 февраля. В нем приняли участие 31911 жителей региона. По итогам голосования отобраны 113 приоритетных территорий для благоустройства.

Подведены первые итоги раздельного сбора мусора в Сланцах

По 20-ти адресам 23 февраля собрано 500 кг стекла и 400 кг пластика. Несмотря на то, что был факт незначительного засора отходов, дополнительная сортировка не потребовалась. Сланцы – четвертый город, в котором установлены баки для сортировки пластика и стекла. Три других города – Кингисепп, Ивангород и Луга.

В Ленобласти выявлены 177 новых зараженных коронавирусом 24 февраля

Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших – 35 443, выздоровели – 31 293.