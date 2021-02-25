На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 25 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка демпфирующих устройств.

км 12-179 правая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, остановок, буферов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;