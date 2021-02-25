На праздник в Винницах из бюджета области выделят 650 тысяч рублей

На портале госзакупок пройдет конкурс на поиск организатора для праздника «Древо жизни». Мероприятие будет посвящено малочисленному народу финно-угорской языковой группы.

Информация о тендере на сайте появилась в четверг, 25 февраля. Праздник состоится в селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области области. Исходя из данных контракта, народные гуляния обойдутся бюджету области в 650 тысяч рублей.

Среди обязанностей будущего подрядчика станет изготовление ростовых кукол, костюмов и мужских картузов. Также организатору предстоит обеспечить трансфер творческих коллективов, а также заняться общим оформлением праздника.

Отмечается, что по итогам проведенного мероприятия будет снят фильм, однако не уточняется, войдет ли его производство в обязанности будущего исполнителя контракта.