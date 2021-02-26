Россияне, живущие в Эстонии, смогут сделать прививки от COVID-19 в Кингисеппском районе

В Эстонии отсутствует вакцина от коронавируса, поэтому находящиеся там россияне смогут сделать прививку от COVID-19 в Кингисеппском районе Ленобласти.

Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего 40 таких точек.