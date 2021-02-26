Число новых случаев COVID-19 наименьшее с 5 октября (11 086), рост до 4 223 186 – оперштаб

Наименьшее с 5 октября (11 086) число новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, за все время пандемии в стране зафиксировано 4 223 186 случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно ежедневным оперативным данным, наименьшее число новых случаев в России было отмечено 5 октября 2020 года — 10 888.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19: 11 086 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 323 (11,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 223 186 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.