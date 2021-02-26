Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1 336

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 336, Санкт-Петербурге — 947, Подмосковье — 502, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: Москва — 1 336, Санкт-Петербург — 947, Московская область – 502», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе — три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве — по два.
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