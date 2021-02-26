Менеджер стройфирмы «развлекалась» кражами у пенсионерок в отделениях почты в Санкт-Петербурге

Менеджер строительной фирмы подозревается в кражах у пенсионерок в отделениях почты в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция раскрыла кражи у посетительниц отделения связи на севере Санкт-Петербурга. Злоумышленница выслеживала людей преклонного возраста в отделении связи в Приморском районе и тайно похищала у них из сумок деньги. Жертвами краж этой зимой стали как минимум две пенсионерки», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, по подозрению в совершении краж задержана 31-летняя женщина, работающая менеджером в строительной фирме в Кудрово. У одной подозреваемая похитила 19 тысяч рублей, у другой – 22 тысячи.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК России «Кража». Ранее подозреваемая четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за совершение этого преступления.