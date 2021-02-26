В первую очередь убрать стараются уже сформированные снежные горы, а также зачистить ливнестоковые патрубки.

За 5 дней, в период с 21 по 26 февраля, коммунальные службы Петербурга отчитались об уборки более 240 тысяч кубометров снега с улиц города. Работа идет в усиленном режиме и круглые сутки. Для этих целей подняли 1125 уборочных машин, включая 500 погрузчиков и самосвалов, и 1230 работников ручного труда дорожных предприятий.

На данный момент службами поставлен приоритет в уборке уже сформированных снежных гор, а также очистке ливнестоковых патрубков. Проводится и противогололедная уборка.

«Темпы работ наращиваются. За последние сутки (по данным на 08:00 утра) с улично-дорожной сети города вывезено более 56 тысяч кубометров снега. В первую очередь улицы освобождают от уже сформированных снежных груд. За минувшие сутки в городе очистили более 350 таких участков. Сегодня дочистят еще 314», — сообщают в службе.

Об этом рассказали Невские новости.