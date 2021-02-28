Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 359, до 4 246 079 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 359, до 4 246 079, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1285 (11,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 246 079 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.