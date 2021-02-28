Спасатели тушили экскаватор и бульдозер во Всеволожском районе

Автор: Александр Селиванов
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Строительная техника горела во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации ГУ МВД по Ленобласти, вечером 27 февраля в деревне Дранишники горели бульдозер и экскаватор.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в короткие сроки.

Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

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