Квартира сгорела на северо-востоке Санкт-Петербурга, найдено тело женщины

Тело женщины обнаружено на месте пожара в квартире дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
«В отдельной двухкомнатной квартире дома в Красногвардейском районе площадью 50 квадратных метров происходило горение в комнате на площади 6 квадратных метров. В 10.04 обнаружен погибший (женщина)», — сказано в сообщении.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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27.02.2021 103