На Киевском шоссе полыхал большегруз, водитель пострадал при тушении автомобиля

Устанавливаются обстоятельства возгорания грузовика в Гатчинском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, днем 28 февраля поступило сообщение о том, что на Киевском шоссе у деревни Дони горит большегруз.

Прибывшие на место происшествия пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание.

Отмечается, что водитель автомобиля был доставлен в больницу с ожогами рук. Мужчина пытался потушить пламя самостоятельно.

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Причины возгорания устанавливает дознание.