На Киевском шоссе полыхал большегруз, водитель пострадал при тушении автомобиля

Устанавливаются обстоятельства возгорания грузовика в Гатчинском районе Ленобласти.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, днем 28 февраля поступило сообщение о том, что на Киевском шоссе у деревни Дони горит большегруз.
Прибывшие на место происшествия пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание.
Отмечается, что водитель автомобиля был доставлен в больницу с ожогами рук. Мужчина пытался потушить пламя самостоятельно.
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25.02.2021 218
Причины возгорания устанавливает дознание.