В Ленобласти выросло число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

За неделю, с 15 по 21 февраля, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 37 человек, 29 из них – дети. Неделей ранее — 26 человек.

Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет. Пациенты до 14 лет составляют 51,8% от числа всех заболевших. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.