В Ленобласти 1 марта выявили 153 новых зараженных COVID-19

По данным на 1 марта, в Ленобласти выявили 153 новых случая COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 36 151 человека, выздоровели — 32 064.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2).

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+2), Захонье (+1), Большая Вруда (+1) .

Волховский район: Волхов (+6), Колчаново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+14), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Верхние Осельки (+1), Колбино (+2), Канисты (+2).

Выборгский район: Выборг (+13), Советский (+4), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Гаврилово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Высокоключевой (+1), Вырица (+1), Дивенский (+1), Лампово (+2), Красницы (+1), Луйсковицы (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Кингисеппский (+1), Ручьи (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+9).

Кировский район: Приладожский (+2), Путилово (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Шамокша (+1), Хвалевщина (+1) .

Ломоносовский район: Пеники (+1).

Лужский район: Луга (+3), Дзержинского (+2), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+3), Вознесенье (+1), Лашково (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Саперное (+1), Красноозёрное (+3), Запорожское (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+4), Гостицы (+1), Сельхозтехника (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+6), Шугозеро (+1).

Тосненский район: Форносово (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Красный Бор (+1) .

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.