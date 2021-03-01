Видео: недовольный клиент открыл стрельбу на автомойке в Кировске

В полицию Кировского района вечером 28 февраля поступило сообщение о стрельбе на мойке самообслуживания на улице Железнодорожной.

Ранее на территорию заехал Chevrolet Aveo с петербургскими номерами, недовольный сервисом водитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Предположительно, он был пьян. После он сел за руль и уехал.

Позже иномарку остановили у дома №19 на Советской улице, за рулем находился 43-летний житель Петербурга. Мужчину задержали. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый изолирован на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.