Об этом Александру Дрозденко пожаловалась жительница посёлка с инвалидностью. Губернатор жестко отреагировал на бездействие администрации.

Как выяснилось из разговора на Прямой линии с губернатором, жительница поселка проживает в пятиэтажном доме, в котором проектом предусмотрены очень странные лестничные пролёты: из восьми ступенек только пять снабжены перилами, а три — нет. Это создает дополнительные проблемы для людей, которым трудно передвигаться.

Обращения в местную администрацию и Управляющую компанию ничего не дало. Александр Дрозденко жестко отреагировал не бездействие местных властей.

«Чего ждём? Ждём, когда кто-нибудь упадёт, а потом будем срочно всё делать, но только уже с красными щеками и ушами?».

Губернатор пообещал решить проблему в течение месяца. Об этом рассказали online47.