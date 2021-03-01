Об этом Александру Дрозденко пожаловалась жительница посёлка с инвалидностью. Губернатор жестко отреагировал на бездействие администрации.
Как выяснилось из разговора на Прямой линии с губернатором, жительница поселка проживает в пятиэтажном доме, в котором проектом предусмотрены очень странные лестничные пролёты: из восьми ступенек только пять снабжены перилами, а три — нет. Это создает дополнительные проблемы для людей, которым трудно передвигаться.
Обращения в местную администрацию и Управляющую компанию ничего не дало. Александр Дрозденко жестко отреагировал не бездействие местных властей.
«Чего ждём? Ждём, когда кто-нибудь упадёт, а потом будем срочно всё делать, но только уже с красными щеками и ушами?».
Губернатор пообещал решить проблему в течение месяца. Об этом рассказали online47.
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