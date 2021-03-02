Снег, гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Ленобласти 3 марта

В среду, 3 марта, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, на западе местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, местами до -10 °C, днем столбики термометров покажут -2…+3 °C. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с. На дорогах местами гололедица.

Ранее мы рассказывали, что с 4 по 6 марта точно будет похолодание. 8 марта температура сохранится отрицательная, от 0 до -4 градусов.