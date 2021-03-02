Труп убитой сожителем 51-летней петербурженки пролежал в квартире четыре дня

По информации ivbg.ru, 1 марта в 13:31 в полицию сообщили о трупе 51-летней женщины с разбитой головой в принадлежащей ей квартире дома № 3 по проспекту Ветеранов в Санкт-Петербурге.

Прибывшие на место полицейские помимо черепно-мозговой травмы зафиксировали и ножевое ранение в область живота. Смерть наступила четыре дня назад. В убийстве петербурженки подозревают ее 34-летнего сожителя.

Установлено, что ранее он был судим за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. А в августе 2020 года ныне погибшая написала на него заявление в полицию – сожитель угрожал убийством и ей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими на КАД попытался покончить с собой.